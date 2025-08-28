В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили прием и отправку самолетов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
24 августа в калужском аэропорту вводили «Ковёр».
Вчера произошла массированная атака дронов на Россию: сбито более 100 БПЛА, есть пострадавшие объекты.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше