В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили прием и отправку самолетов.

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили прием и отправку самолетов. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

24 августа в калужском аэропорту вводили «Ковёр».

Вчера произошла массированная атака дронов на Россию: сбито более 100 БПЛА, есть пострадавшие объекты.

