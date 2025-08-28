В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников СВО

В Махачкале неизвестные испортили несколько портретов участников специальной военной операции, установленных на проспекте Петра I. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.
По его словам, вандалы изрисовали несколько полотен с фотографиями военных, установленных в знак памяти и уважения к их подвигу. Салавов подчеркнул, что подобные действия — это не просто акт хулиганства, а глубокое оскорбление памяти погибших бойцов, их семей и всех жителей города.
Глава города отметил, что испорченные портреты будут заменены на новые. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя обстоятельства случившегося.
Ранее в столице Болгарии неизвестные в очередной раз осквернили монумент Братской могилы, установленный в память об участниках коммунистического движения Сопротивления времен Второй мировой войны.