В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников СВО

Испорченные портреты будут заменены на новые.

Источник: Аргументы и факты

В Махачкале неизвестные испортили несколько портретов участников специальной военной операции, установленных на проспекте Петра I. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.

По его словам, вандалы изрисовали несколько полотен с фотографиями военных, установленных в знак памяти и уважения к их подвигу. Салавов подчеркнул, что подобные действия — это не просто акт хулиганства, а глубокое оскорбление памяти погибших бойцов, их семей и всех жителей города.

Глава города отметил, что испорченные портреты будут заменены на новые. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя обстоятельства случившегося.

Ранее в столице Болгарии неизвестные в очередной раз осквернили монумент Братской могилы, установленный в память об участниках коммунистического движения Сопротивления времен Второй мировой войны.