В Махачкале во время погони убит участковый

Полицейские в ходе преследования нарушителя в Дагестане были вынуждены применить табельное оружие. В результате перестрелки смертельное ранение получил находившийся вне службы в припаркованной машине участковый уполномоченный. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.