Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Махачкале во время погони убит участковый

Полицейские в ходе преследования нарушителя в Дагестане были вынуждены применить табельное оружие. В результате перестрелки смертельное ранение получил находившийся вне службы в припаркованной машине участковый уполномоченный. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Во время погони пришлось применить пистолет.

Полицейские в ходе преследования нарушителя в Дагестане были вынуждены применить табельное оружие. В результате перестрелки смертельное ранение получил находившийся вне службы в припаркованной машине участковый уполномоченный. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

«Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте, участковый уполномоченный получил смертельное ранение» — сообщили в пресс-службе МВД по РД.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.