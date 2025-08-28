В «ЛизаАлерт» оценили шансы на спасение пловца Свечникова в Босфоре

Шанс того, что Свечников жив- крайне мал.
Шансы на выживание российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, крайне малы. Такое мнение выразил старший поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский.
«Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением, а с задержкой выживаемость падает по экспоненте: чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже. К сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало», — сказал он в беседе с ТАСС.
Евгений Слизовский отметил, что несмотря на интенсивные поиски, которые ведутся уже пять дней как на воде, так и на побережье, результатов пока нет. С учетом интенсивного судоходства в проливе и большой ширины Босфора, вероятно, пловца уже бы обнаружили, если бы он был жив или находился на поверхности. Спасатель подчеркнул: даже опытного спортсмена могут подвести случайные обстоятельства — неожиданный сбой в самочувствии, переоценка собственных сил или внешние факторы.
Николай Свечников исчез во время массового заплыва через Босфор 23 августа 2025 года — его отсутствие заметили только вечером, спустя несколько часов после старта. Родственники пловца ранее заявляли об отсутствии скоординированной спасательной операции в первые часы после пропажи, а организаторы объясняли, что поиски начались с опозданием. Свечников стартовал одним из первых, но пропал уже на первых 600 метрах дистанции.