Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон одобрил новую сделку по поставкам ракет для Украины

США одобрили возможную продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.

Госдеп одобрил продажу ракет Украине.

США одобрили возможную продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.

«В пакет поставки кроме ракет войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, обучающие материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике. Финансировать сделку планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также по линии американской программы Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire», — сообщается на сайте агентства.

Ранее, в 2024 году, администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов, причем значительная часть расходов тогда также покрывалась европейскими союзниками. Тогда сделка была согласована после переговоров Трампа с лидерами России и Украины, а для применения ракет требовалось одобрение Пентагона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше