Пентагон одобрил новую сделку по поставкам ракет для Украины

Госдеп одобрил продажу ракет Украине.
США одобрили возможную продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона.
«В пакет поставки кроме ракет войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, обучающие материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике. Финансировать сделку планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также по линии американской программы Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire», — сообщается на сайте агентства.
Ранее, в 2024 году, администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов, причем значительная часть расходов тогда также покрывалась европейскими союзниками. Тогда сделка была согласована после переговоров Трампа с лидерами России и Украины, а для применения ракет требовалось одобрение Пентагона.