Пентагон одобрил новую сделку по поставкам ракет для Украины

Ранее, в 2024 году, администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет ERAM на сумму 850 миллионов долларов, причем значительная часть расходов тогда также покрывалась европейскими союзниками. Тогда сделка была согласована после переговоров Трампа с лидерами России и Украины, а для применения ракет требовалось одобрение Пентагона.