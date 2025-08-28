В Кении испанский турист напоил слона пивом

В кенийском заповеднике Ол-Йоги турист из Испании угостил слона пивом, Служба охраны дикой природы страны начала расследование инцидента.
Как пишет BBC, мужчина опубликовал в соцсетях видео, на котором он сначала делает глоток пива местного бренда Tusker («Бивень»), а затем выливает остаток напитка в хобот животному. Спустя некоторое время ролик был удалён.
Сотрудники заповедника заявили, что были шокированы происходящим, подчеркнув, что посетителям строго запрещено даже приближаться к слонам. Представитель Службы охраны дикой природы Кении Пол Удото подтвердил, что ведомство начало официальное расследование этого случая.
Ранее в Индии турист получил серьезные травмы, когда пытался сделать селфи со слоном. Инцидент произошел в лесопарке рядом с индуистским храмом, где мужчина незаконно проник на закрытую территорию.