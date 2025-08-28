Криминалист: тело пропавшего пловца Свечникова может не всплыть из Босфора

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва в Босфоре в Стамбуле, может так и не всплыть на поверхность, если он действительно утонул. Об этом в интервью aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
«Невозможно точно сказать, когда тело всплывет. Оно может остаться на дне навсегда, поскольку утопленник может зацепиться за корягу, рыболовные сети или другие предметы. Течение могло унести его далеко. В воде много рыб, которые питаются падалью, поэтому тело может оставаться там до полного разложения. Нельзя утверждать, что тело обязательно появится на поверхности через определённое время — всё зависит от конкретной ситуации», — объяснил Игнатов.
Криминалист также отметил, что пока рано утверждать, что Свечников утонул.
«Если произошёл несчастный случай, то он, вероятно, находится на дне. Аквалангисты с приборами могут определить точное место браслета, который был на пловце. Глубина там, скорее всего, не такая большая, чтобы было невозможно спуститься», — добавил эксперт.