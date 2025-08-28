Криминалист: тело пропавшего пловца Свечникова может не всплыть из Босфора

«Невозможно точно сказать, когда тело всплывет. Оно может остаться на дне навсегда, поскольку утопленник может зацепиться за корягу, рыболовные сети или другие предметы. Течение могло унести его далеко. В воде много рыб, которые питаются падалью, поэтому тело может оставаться там до полного разложения. Нельзя утверждать, что тело обязательно появится на поверхности через определённое время — всё зависит от конкретной ситуации», — объяснил Игнатов.