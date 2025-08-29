Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи хотят арестовать бывшего директора Театра сатиры по делу о мошенничестве

Следователи намерены ходатайствовать об аресте бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева, задержанного накануне по подозрению в мошенничестве на сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Экс-директора московского Театра сатиры хотят арестовать.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева, задержанного накануне по подозрению в мошенничестве на сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте Агаева», — уточнил собеседник агентства ТАСС. Он добавил, что в настоящее время с бывшим директором театра проводятся необходимые следственные действия.

По информации правоохранительных органов, арест наложен не только на счета Мамедали Агаева, но и на счета его близких родственников. В рамках дела устанавливаются обстоятельства возможного хищения 20 миллионов рублей из бюджета учреждения. Следствие изучает финансовые документы театра за период руководства Агаева и опрашивает сотрудников. В случае признания вины экс-директору грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Мамедали Агаев возглавлял Московский театр сатиры почти 30 лет и покинул пост директора в 2021 году после объединения учреждения с другим театром. По версии следствия, уже после увольнения он заключал с театром фиктивные авторские договоры и получал проценты от кассовых сборов, что привело к хищению более 20 миллионов рублей. В марте 2025 года Агаев подавал в суд на театр из-за прекращения выплат по этим договорам.