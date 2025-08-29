Следователи хотят арестовать бывшего директора Театра сатиры по делу о мошенничестве

Мамедали Агаев возглавлял Московский театр сатиры почти 30 лет и покинул пост директора в 2021 году после объединения учреждения с другим театром. По версии следствия, уже после увольнения он заключал с театром фиктивные авторские договоры и получал проценты от кассовых сборов, что привело к хищению более 20 миллионов рублей. В марте 2025 года Агаев подавал в суд на театр из-за прекращения выплат по этим договорам.