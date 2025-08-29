Ричмонд
Следствие просит арестовать Мамедали Агаева по обвинению в мошенничестве

Бывший руководитель Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев был задержан в четверг по подозрению в мошенничестве на сумму 20 миллионов рублей.

Следственные органы планируют обратиться в суд с просьбой об его аресте, сообщили ТАСС в правоохранительных структурах.

В настоящее время с Агаевым проводятся следственные действия, а также наложен арест на его счета и счета близких родственников. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее выяснились подробности биографии задержанного экс-директора театра Сатиры.