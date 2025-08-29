Находящегося под стражей в США россиянина могут освободить после перенесённой операции

«Ему провели операцию. У него послеоперационные боли, а также проблемы со зрением — катаракта и возможное отслоение сетчатки левого глаза», — рассказал адвокат.
Коффилд добавил, что суд назначил дополнительные слушания по ходатайству об освобождении Постового до заседания. Ожидается, что материалы изучат на текущей неделе. Сторона защиты подала документ 26 августа, ответ от правительства должен поступить 29 августа.
Напомним, ранее тяжелобольной Постовой остался без медпомощи в СИЗО в США. У россиянина, находящегося в вашингтонском СИЗО по подозрению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, начались проблемы со здоровьем. Однако врачи не оказывали никакой помощи, состояние россиянина оценивалось как критическое. У Постового, помимо других болезней, обнаружили камень в желчном пузыре.