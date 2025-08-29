Находящегося под стражей в США россиянина могут освободить после перенесённой операции

Напомним, ранее тяжелобольной Постовой остался без медпомощи в СИЗО в США. У россиянина, находящегося в вашингтонском СИЗО по подозрению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, начались проблемы со здоровьем. Однако врачи не оказывали никакой помощи, состояние россиянина оценивалось как критическое. У Постового, помимо других болезней, обнаружили камень в желчном пузыре.