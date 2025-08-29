В «ЛизаАлерт» оценили вероятность спасения пловца Свечникова в Босфоре

Он объяснил, что чем позже начинается спасательная работа, тем меньше вероятность обнаружить человека живым. Спасатель также отметил, что даже небольшие обстоятельства могли привести к трагедии: резкое ухудшение состояния, переоценка сил или столкновение с другим участником могли вызвать тяжёлую травму головы. Слизовский пришёл к выводу, что на данный момент наиболее вероятный исход — гибель спортсмена, и шансы на его спасение крайне малы.