Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «ЛизаАлерт» оценили вероятность спасения пловца Свечникова в Босфоре

Позднее начало поисковой операции в Босфоре значительно снизило вероятность выживания российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва. Об этом сообщил РИА «Новости» старший на месте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский.

Источник: Life.ru

Он объяснил, что чем позже начинается спасательная работа, тем меньше вероятность обнаружить человека живым. Спасатель также отметил, что даже небольшие обстоятельства могли привести к трагедии: резкое ухудшение состояния, переоценка сил или столкновение с другим участником могли вызвать тяжёлую травму головы. Слизовский пришёл к выводу, что на данный момент наиболее вероятный исход — гибель спортсмена, и шансы на его спасение крайне малы.

Напомним, что 29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор. Турецкие СМИ считают, что он мог самостоятельно снять браслет-трекер, выбраться на берег и скрыться. С каждым часом всплывают всё более странные детали его исчезновения. Недавно стало известно, что Свечников плыл в противоположную сторону во время заплыва.