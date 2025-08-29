Ричмонд
В МЧС сообщили, что за сутки лесной пожар в Геленджике достиг 39 гектаров

Сотрудники МЧС России поделились актуальной информацией о ликвидации пожара на территории Геленджикского лесничества в Краснодарском крае. Подробности приведены в Telegram-канале ведомства.

«Площадь пожара достигла 39 гектаров… Для тушения привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники», — подчеркнули в МЧС.

Согласно информации спасателей, с момента начала возгорания на охваченную пламенем лесополосу сбросили порядка 69 тонн воды. Для ликвидации очагов пожара огнеборцы задействуют самолеты Бе-200ЧС и вертолеты Ми-8.

О первых возгораниях стало известно в ночь с 27 на 28 августа. По имеющимся данным, причиной случившегося стало падение обломков воздушных дронов киевских боевиков.

