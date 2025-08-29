Альпинист Ищенко: Наговицина поднималась на пик Победы с переломом ноги

Напомним, что в начале августа группа альпинистов предприняла попытку восхождения на пик Победы. Во время спуска с вершины 12 августа Наталья Наговицына получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить путь, оставшись на высоте более 7000 метров. Она была признана без вести пропавшей. Эвакуация тела с такой высоты возможна только весной и оценивается в 100 тысяч долларов.