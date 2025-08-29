Опубликованы фото Наговициной с переломом при попытке спасения с пика Победы

Газета «Известия» в четверг, 28 августа, опубликовала фото российской альпинистки Натальи Наговициной и ее спутников Романа Мокринского, итальянца Луки Синигальи и немца Гюнтера Зигмунда во время безуспешной попытки спасения спортсменки с пика Победы.
На одном из снимков изображены Наталья, которая уже получила травму ноги, и обнимающий ее Лука. Альпинисты зафиксировали ее ногу палкой от палатки.
На втором фото запечатлены Гюнтер Зигмунд и Роман Мокринский. На другой фотографии изображена разорванная палатка Наговициной, говорится в статье.
Утром 23 августа журналисты сообщили, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Она 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.
Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин высказался, что альпинистка останется в горах навсегда. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается сохранить жизнь в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».