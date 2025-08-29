Ричмонд
В РФ возбудят дело об осквернении могил советских воинов в Эстонии

В городе Кохтла-Ярве был снесён памятник и вскрыта братская могила советских солдат.

Источник: Аргументы и факты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения советских воинов в Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, инцидент произошёл в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке страны. В СМИ сообщалось, что с помощью экскаватора там был снесён памятник и вскрыта братская могила советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия рассматриваются как надругательство над памятью павших и будут тщательно расследованы в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Эстонии полиция инициировала расследование после появления на фасаде Дома писателей, расположенного в историческом центре Таллина, флага Эстонской ССР.