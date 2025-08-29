Ричмонд
Над регионами РФ уничтожили 19 БПЛА за три часа

Вечером 28 августа силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские регионы вновь подверглись атаке со стороны ВСУ. Так, вечером 28 августа силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 19 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Отмечается, что все беспилотники уничтожены в течение трех часов, с 21:00 до 00:00. Они перехвачены над территориями шести областей.

«10 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Тульской области и по одному БПЛА сбито над территориями Орловской, Курской области и Республики Крым», — сказано в уведомлении.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь оповестил, что в регионе вскоре разработают систему выплат компенсаций владельцам пострадавших от БПЛА автомобилей. Механизм уже на стадии создания.

