Над регионами РФ уничтожили 19 БПЛА за три часа

Российские регионы вновь подверглись атаке со стороны ВСУ. Так, вечером 28 августа силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 19 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Отмечается, что все беспилотники уничтожены в течение трех часов, с 21:00 до 00:00. Они перехвачены над территориями шести областей.
«10 — над территорией Брянской области, 4 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Тульской области и по одному БПЛА сбито над территориями Орловской, Курской области и Республики Крым», — сказано в уведомлении.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь оповестил, что в регионе вскоре разработают систему выплат компенсаций владельцам пострадавших от БПЛА автомобилей. Механизм уже на стадии создания.