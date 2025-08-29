Альпинистка рассказала, что Наговицина сломала ногу на пике Победы из-за срыва напарника

«В группе было четверо — три участника и инструктор. Инструктор Роман сорвался и потянул Наталью за собой. В результате она сломала ногу и не смогла продолжать движение. Два других участника были немного впереди. Когда Роман их догнал, он сообщил, что Наталья осталась наверху. Тогда ребята вернулись к ней, чтобы оставить палатку, немного еды и горелку. После этого начали спуск. Лука — итальянский член команды — умер во время спуска. Изначально он входил в нашу четверку. Сейчас инструктор Роман дома и с ним всё в порядке, хотя не знаю, как у него с совестью», — написала девушка под ником stilistalpinist.