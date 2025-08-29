Альпинистка рассказала, что Наговицина сломала ногу на пике Победы из-за срыва напарника

Альпинистка Виктория, совершившая восхождение на пик Победы, в Instagram (платформа Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что Наталья Наговицина получила перелом ноги из-за срыва напарника.
«В группе было четверо — три участника и инструктор. Инструктор Роман сорвался и потянул Наталью за собой. В результате она сломала ногу и не смогла продолжать движение. Два других участника были немного впереди. Когда Роман их догнал, он сообщил, что Наталья осталась наверху. Тогда ребята вернулись к ней, чтобы оставить палатку, немного еды и горелку. После этого начали спуск. Лука — итальянский член команды — умер во время спуска. Изначально он входил в нашу четверку. Сейчас инструктор Роман дома и с ним всё в порядке, хотя не знаю, как у него с совестью», — написала девушка под ником stilistalpinist.
Виктория выразила желание донести до широкой аудитории информацию о случившемся. По её словам, Наталья могла бы спуститься, если бы не «роковой срыв», повлекший перелом.
Наговицина вместе с тремя альпинистами начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12 августа она получила перелом ноги и осталась на высоте 7200 метров. Члены группы пытались помочь ей и вернулись на следующий день, но спуститься вместе не смогли. Были предприняты несколько попыток спасения, включая использование вертолётов, однако плохая погода — сильный ветер и снежные бури — помешала им.