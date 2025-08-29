В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников спецоперации

— Ко мне поступила информация о том, что на проспекте Петра I совершен акт вандализма. Неизвестные осквернили портреты участников СВО, размещенные в знак памяти и уважения к их подвигу. Несколько полотен с фото героев были изрисованы. Данный поступок не просто хулиганство, а глубокое оскорбление не только воинов, отдавших свои жизни, но их семей, всех жителей города, — написал он в Telegram-канале.