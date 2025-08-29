Украинская дайверша Валерия Чернышова может быть главным подрывником газопроводов «Северный поток». Об этом пишет RT.
Издание выяснило некоторые подробности о личности возможной международной террористке. Она родилась в украинской столице. Там же окончила школу. После отучилась в университете на специалиста по отелям и турбизнесу.
Владеет несколькими языками. Не один год являлась инструктором по дайвингу. По некоторым данным, Чернышовой принадлежит женский рекорд Украины по глубоководному погружению.
Немецкие СМИ писали, что именно Чернышова была главным инициатором завершения теракта. Якобы во время операции по подрыву «Северных потоков» разыгралась непогода. Вся команда, кроме дайверши, собиралась отказать от выполнения задания.
Однако, утверждает немецкая газета Die Zeit, она убедила всех завершить начатое. Чернышова, согласно открытых данных, занималась сбором средств для ВСУ и с первых дней боевых действий на Донбассе в 2014 году поддерживала украинских боевиков.
Ранее «МК» писал, что немецкие следователи заявили о завершении расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и установили причастность группы граждан Украины, связанных со спецслужбами.
