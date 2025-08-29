Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта личность предполагаемого главного подрывника «Северных потоков»

Украинская дайверша Валерия Чернышова может быть главным подрывником газопроводов «Северный поток».

Украинская дайверша Валерия Чернышова может быть главным подрывником газопроводов «Северный поток». Об этом пишет RT.

Издание выяснило некоторые подробности о личности возможной международной террористке. Она родилась в украинской столице. Там же окончила школу. После отучилась в университете на специалиста по отелям и турбизнесу.

Владеет несколькими языками. Не один год являлась инструктором по дайвингу. По некоторым данным, Чернышовой принадлежит женский рекорд Украины по глубоководному погружению.

Немецкие СМИ писали, что именно Чернышова была главным инициатором завершения теракта. Якобы во время операции по подрыву «Северных потоков» разыгралась непогода. Вся команда, кроме дайверши, собиралась отказать от выполнения задания.

Однако, утверждает немецкая газета Die Zeit, она убедила всех завершить начатое. Чернышова, согласно открытых данных, занималась сбором средств для ВСУ и с первых дней боевых действий на Донбассе в 2014 году поддерживала украинских боевиков.

Ранее «МК» писал, что немецкие следователи заявили о завершении расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и установили причастность группы граждан Украины, связанных со спецслужбами.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше