В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели участкового

В Махачкале возбуждено уголовное дело после гибели участкового, который оказался смертельно ранен в результате инцидента с применением оружия. Трагедия произошла 28 августа 2025 года. При задержании нарушителя сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, в результате чего случайное смертельное ранение получил полицейский.

«По версии следствия, 28 августа 2025 года в Махачкале, водитель автомобиля не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и совершил наезд на сотрудника полиции, преградившего ему путь, после чего попытался скрыться. Правоохранителями было применено огнестрельное оружие. В результате случайного попадания смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся вне службы в личном автомобиле», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Республике Дагестан.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На данный момент проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливаются детали происшествия.