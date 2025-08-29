В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели участкового

«По версии следствия, 28 августа 2025 года в Махачкале, водитель автомобиля не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и совершил наезд на сотрудника полиции, преградившего ему путь, после чего попытался скрыться. Правоохранителями было применено огнестрельное оружие. В результате случайного попадания смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся вне службы в личном автомобиле», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Республике Дагестан.