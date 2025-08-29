МВД: Полицейский погиб во время погони ГАИ за нарушителем на дороге в Дагестане

Полицейский погиб в Махачкале во время преследования сотрудниками Госавтоинспекции опасного нарушителя на дороге. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
Сообщается, что наряд ДПС подал сигнал водителю «Тойоты Камри», чтобы тот остановил машину, но водитель проигнорировал требования полицейских. Пытаясь скрыться, он выезжал на встречную полосу и опасно маневрировал. Сотрудника ГАИ были вынуждены применить табельное оружие.
«В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте, участковый уполномоченный получил смертельное ранение», — сказано в релизе.
Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего.
Черная Тойота Камри в итоге так и скрылась, но чуть позже была найдена в пяти километрах от места происшествия, брошенной во дворах многоэтажек.
