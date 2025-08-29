Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: Полицейский погиб во время погони ГАИ за нарушителем на дороге в Дагестане

Участковый погиб во время преследования сотрудниками ГАИ опасного нарушителя.

Источник: Комсомольская правда

Полицейский погиб в Махачкале во время преследования сотрудниками Госавтоинспекции опасного нарушителя на дороге. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Сообщается, что наряд ДПС подал сигнал водителю «Тойоты Камри», чтобы тот остановил машину, но водитель проигнорировал требования полицейских. Пытаясь скрыться, он выезжал на встречную полосу и опасно маневрировал. Сотрудника ГАИ были вынуждены применить табельное оружие.

«В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте, участковый уполномоченный получил смертельное ранение», — сказано в релизе.

Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего.

Черная Тойота Камри в итоге так и скрылась, но чуть позже была найдена в пяти километрах от места происшествия, брошенной во дворах многоэтажек. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее один сотрудник полиции погиб, а другой получил ранение во время задержания поджигателя релейного шкафа в Архангельской области.