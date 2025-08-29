Самолет, летевший из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет, летевший из Лондона в Пекин, неожиданно приземлился в Нижневартовске. У лайнера отказал двигатель. 250 пассажиров шесть часов сидели в салоне самолета, прежде чем их пустили в аэропорт. Ни у кого из них нет визы, а банковские карты иностранцев не работают в РФ. Подробности этого инцидента — в материале «Вечерней Москвы».