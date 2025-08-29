Самолет, летевший из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолет компании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Предварительная причина — отказ двигателя при взлете, сообщил в пятницу, 29 августа, Telegram-канал Mash.
— Изначально полет должен был состояться в 20:50, но рейс U6−378 несколько раз откладывался — на час, а потом еще на два часа. Лайнер поднялся в воздух в 22:10, через примерно минуту произошел хлопок в левом двигателе. После экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем, — говорится в публикации.
Уточняется, что одну женщину госпитализировали, остальных привели в чувство на месте.
Пассажиров разместили в гостинице. Следующий вылет состоится ориентировочно в 05:00.
