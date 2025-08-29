Ричмонд
Минобороны: силы ПВО за три часа сбили 19 БПЛА ВСУ над шестью регионами

По данным ведомства, 10 беспилотников было сбито над Брянской областью.

Источник: Аргументы и факты

За три часа, начиная с 21:00 мск 28 августа, российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом.

Согласно данным Минобороны РФ, десять аппаратов сбиты в Брянской области, четыре — в Ростовской, два — в Тульской, ещё по одному — над Орловской и Курской областями, а также в районе Крыма.

Ранее, а калужском аэропорту был временно приостановлен приём и вылет воздушных судов.

