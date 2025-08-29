Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт, летевший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся из-за отказа двигателя

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылёта из-за отказа двигателя при взлёте.

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылёта из-за отказа двигателя при взлёте. Рейс U6−378, который изначально должен был вылететь в 20:50, несколько раз задерживали — сначала на час, затем ещё на полчаса. Самолёт взлетел в 22:10, а спустя около минуты в левом двигателе произошёл хлопок. Об этом пишет Mash.

После экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальных оказали помощь на месте. Пассажиров разместили в гостинице, следующий вылет запланирован примерно на 5 утра.

Ранее американский самолет едва не сгорел из-за кролика в двигателе.