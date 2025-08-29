Самолёт, летевший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся из-за отказа двигателя

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылёта из-за отказа двигателя при взлёте. Рейс U6−378, который изначально должен был вылететь в 20:50, несколько раз задерживали — сначала на час, затем ещё на полчаса. Самолёт взлетел в 22:10, а спустя около минуты в левом двигателе произошёл хлопок. Об этом пишет Mash.