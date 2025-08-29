Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 19 беспилотников ВСУ над шестью регионами

Силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— 28 августа с 21:00 до полуночи по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 19 украинских БПЛА: десять — над Брянской областью, четыре — над Ростовской областью, два — над Тульской областью и по одному дрону было сбито над Курской, Орловской областями и Крымом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ. На месте происшествия работают экстренные службы, никто не пострадал.
Помимо этого, из-за падения обломков БПЛА в городе Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет, возгорание оперативно потушили.
Также украинские военные атаковали беспилотниками Самару, взрывы были слышны на юге города, сообщил Telegram-канал Mash.