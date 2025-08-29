Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Орел

Украинские беспилотники атаковали город Орел. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Украинские беспилотники атаковали город Орел. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

— В одном из районов города беспилотник упал во дворе жилого дома — обломками выбило окна, посекло фасады и кровлю здания. Со слов очевидцев, никто не пострадал. Всего в небе слышали около десяти взрывов, — говорится в публикации.

Также местные жители рассказали, что один из БПЛА упал около торгового центра, в результате чего начался пожар.

Вечером 28 августа силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами.

В этот же день пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ. На месте происшествия работают экстренные службы, никто не пострадал.

Помимо этого, из-за падения обломков БПЛА в городе Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет, возгорание оперативно потушили.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше