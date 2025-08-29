Mash: Беспилотники ВСУ атаковали Орел

Украинские беспилотники атаковали город Орел. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил Telegram-канал Mash.
— В одном из районов города беспилотник упал во дворе жилого дома — обломками выбило окна, посекло фасады и кровлю здания. Со слов очевидцев, никто не пострадал. Всего в небе слышали около десяти взрывов, — говорится в публикации.
Также местные жители рассказали, что один из БПЛА упал около торгового центра, в результате чего начался пожар.
Вечером 28 августа силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами.
В этот же день пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ. На месте происшествия работают экстренные службы, никто не пострадал.
Помимо этого, из-за падения обломков БПЛА в городе Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет, возгорание оперативно потушили.