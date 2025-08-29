В Европарламенте раскрыли, как финансируют Украину

Ранее в 2025 году Евросоюз уже направил Украине 10,1 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов, однако эти средства распределялись неравномерно и в основном шли на погашение кредитов и частично на военные нужды. Экономисты и политики ЕС продолжают обсуждать возможность использования не только доходов, но и самих замороженных активов, однако предупреждают о рисках для мировой финансовой системы.