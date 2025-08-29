Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европарламенте раскрыли, как финансируют Украину

Европейский союз ищет новые источники финансирования для поддержки Украины, поскольку средства из основного фонда помощи уже исчерпаны. Об этом сообщил член комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганс Нойхофф.

В ЕС заканчиваются деньги на Украину.

Европейский союз ищет новые источники финансирования для поддержки Украины, поскольку средства из основного фонда помощи уже исчерпаны. Об этом сообщил член комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганс Нойхофф.

«Прямые средства ЕС могут быть получены только из Европейского фонда мира, центрального инструмента ЕС для финансирования военной помощи. Однако эти средства исчерпаны. В настоящее время предпринимаются усилия по высвобождению дополнительных ресурсов для Украины за счет перераспределения средств из других фондов, в частности, в секторе двойного назначения», — сказал евродепутат в интервью «Известиям».

Ранее в 2025 году Евросоюз уже направил Украине 10,1 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов, однако эти средства распределялись неравномерно и в основном шли на погашение кредитов и частично на военные нужды. Экономисты и политики ЕС продолжают обсуждать возможность использования не только доходов, но и самих замороженных активов, однако предупреждают о рисках для мировой финансовой системы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше