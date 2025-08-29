ВСУ совершили теракт на комбинате Запорожья во время детского концерта

Украинские боевики совершили террористическую атаку на Днепрорудненский комбинат в Запорожской области. В это время в актовом зале предприятия проходил концерт с участием детских коллективов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.
«В момент атаки в актовом зале комбината шло концертное мероприятие, в котором участвовали дети, творческие коллективы. Благо, пострадавших среди детей нет, однако ранения разной степени тяжести получили семь местных жителей», — рассказал глава региона.
По словам губернатора, всех пострадавших направили в медицинские учреждения. На месте работают экстренные и оперативные службы.
Удар по комбинату произошел накануне, 28 августа. В местном минздраве сообщали о семи пострадавших.
Ранее «МК» писал, что российские системы ПВО за три часа уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников, действовавших над разными регионами России.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.