Источник: глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане

Новые авиаудары Израиль нанес через несколько дней после того, как израильские военные самолеты совершили 13 налетов на Сану. По данным источника РИА Новости, они пришлись на заправочную станцию, лагерь Нахдайн в президентском комплексе, электростанции Хизиз и бензобак на улице Алжир. В результате погибли шесть человек и 86 получили ранения, включая семерых детей и трех женщин. По данным министерства здравоохранения правительства «Ансар Алла», 21 раненый находится в критическом состоянии.