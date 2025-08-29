Тепловоз сбил мужчину на путях в Хабаровске

На Дальневосточной железной дороге произошел несчастный случай. В районе Батуевской ветки в Хабаровске тепловоз сбил 54-летнего мужчину. Он с травмами был доставлен в больницу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ЧП произошло 28 августа около 17:30 на перегоне между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2. Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по рельсам ехал тепловоз, который задел его.
«Пострадавшему оказана медицинская помощь. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Надзорное ведомство напоминает: железная дорога остается зоной повышенной опасности, а игнорирование правил может стоить жизни.