В Находке задержанным по делу о хулиганстве и похищении избрали меру пресечения

По версии следствия, в ночь с 2 на 3 августа 2025 года подозреваемые устроили драку возле одного из кафе на первом пляже микрорайона Ливадия. Один из участников ранил ножом оппонента и скрылся на автомобиле, за рулём которого находилась его супруга. Позже обвиняемые спровоцировали аварийную ситуацию, чтобы остановить машину нападавшего, и продолжили его избивать. Пострадавшему удалось скрыться.