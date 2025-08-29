В Находке задержанным по делу о хулиганстве и похищении избрали меру пресечения

По версии следствия, в ночь с 2 на 3 августа 2025 года подозреваемые устроили драку возле одного из кафе на первом пляже микрорайона Ливадия. Один из участников ранил ножом оппонента и скрылся на автомобиле, за рулём которого находилась его супруга. Позже обвиняемые спровоцировали аварийную ситуацию, чтобы остановить машину нападавшего, и продолжили его избивать. Пострадавшему удалось скрыться.
После этого фигуранты похитили супругу пострадавшего, удерживая её в автомобиле до момента побега. Расследование продолжается, проверяется причастность подозреваемых к другим преступлениям.
С учётом мнения прокуратуры суд избрал всем четырём фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток. Расследование уголовного дела проводится при непосредственном участии УФСБ России по Приморскому краю и находится под контролем надзорного ведомства.