В Находке задержанным по делу о хулиганстве и похищении избрали меру пресечения

Прокуратура Приморского края поддержала ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырём фигурантам уголовного дела о хулиганстве и похищении человека в Находке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: ДЕЙТА

По версии следствия, в ночь с 2 на 3 августа 2025 года подозреваемые устроили драку возле одного из кафе на первом пляже микрорайона Ливадия. Один из участников ранил ножом оппонента и скрылся на автомобиле, за рулём которого находилась его супруга. Позже обвиняемые спровоцировали аварийную ситуацию, чтобы остановить машину нападавшего, и продолжили его избивать. Пострадавшему удалось скрыться.

После этого фигуранты похитили супругу пострадавшего, удерживая её в автомобиле до момента побега. Расследование продолжается, проверяется причастность подозреваемых к другим преступлениям.

С учётом мнения прокуратуры суд избрал всем четырём фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток. Расследование уголовного дела проводится при непосредственном участии УФСБ России по Приморскому краю и находится под контролем надзорного ведомства.