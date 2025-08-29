Альпинист-спасатель Ищенко: Наговицина пошла на пик Победы уже с переломом ноги

Альпинистка Наталья Наговицина, которая не смогла спуститься с пика Победы в Киргизии и была признана пропавшей без вести, отправилась покорять семитысячник со сломанной ногой. Об этом заявил альпинист-спасатель Александр Ищенко.
Он сообщил, что спортсменка получила перелом в мае во время восхождения на Теке-Тор, откуда в том числе Ищенко ее эвакуировал, то есть всего за два месяца до экспедиции на пик Победы. По его словам, на Теке-Кор альпинисты попали под камнепад.
— Коллеги мне рассказывали, что даже невооруженным глазом был очевиден перелом ноги у Натальи в двух местах, — заявил альпинист в беседе с порталом MSK1.ru.
Наговицину спустили с горы на носилках и затем эвакуировали вертолетом.
Ищенко утверждает, что она не могла успеть долечить перелом за два месяца, а отправиться на пик Победы с такой травмой, возможно, скрыв это от гида, — безрассудство.
Опубликованы фото Натальи Наговициной и ее спутников Романа Мокринского, итальянца Луки Синигальи и немца Гюнтера Зигмунда во время безуспешной попытки спасения спортсменки с пика Победы.
Утром 23 августа журналисты сообщили, что Наталья Наговицина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Она 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.