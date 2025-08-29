В Махачкале СК возбудил дело после гибели участкового от пули сотрудника ГАИ

Ранее сообщалось, что во время преследования водителя, скрывшегося от инспекторов, пуля срикошетила от колёс автомобиля и попала в участкового. Водитель «Тойоты Камри» не подчинился требованию об остановке, и полицейские открыли огонь по колёсам. Пуля попала в голову участкового Альберта Р., который скончался на месте происшествия.