В Махачкале СК возбудил дело после гибели участкового от пули сотрудника ГАИ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти УК РФ)», — говорится в официальном сообщении ведомства.
По данным следствия, 28 августа водитель автомобиля проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и совершил наезд на сотрудника полиции, который преградил ему путь. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия. В ходе задержания правоохранители применили огнестрельное оружие. В результате случайного попадания погиб сотрудник полиции, который в момент инцидента находился вне службы в личном автомобиле.
Ранее сообщалось, что во время преследования водителя, скрывшегося от инспекторов, пуля срикошетила от колёс автомобиля и попала в участкового. Водитель «Тойоты Камри» не подчинился требованию об остановке, и полицейские открыли огонь по колёсам. Пуля попала в голову участкового Альберта Р., который скончался на месте происшествия.