Премьер-министр правительства хуситов погиб при авиаударе по Сане

Серия авиаударов по Сане стала продолжением эскалации между Израилем и йеменским движением хуситов, которые ранее осуществляли ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу. Власти Израиля уже заявляли о возможной гибели других высокопоставленных руководителей хуситов в результате недавних ударов.