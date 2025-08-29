Премьер-министр правительства хуситов погиб при авиаударе по Сане

Премьер-министр Хуситов погиб в Сане.
Премьер-министр движением «Ансар Алла» (хуситы) Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате авиаудара Израиля по району Хадда в южной части столицы Йемена — города Саны. Об этом сообщают СМИ.
«Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких его соратников. Другие получили ранения», — сообщил источник, близкий к семье погибшего премьер-министра. Его слова передают РИА Новости.
Руководство движения «Ансар Алла» (хуситы) готовится к официальному объявлению о гибели ар-Рахави. Он был назначен главой правительства 10 августа прошлого года и входил в состав Высшего политсовета хуситов.
Серия авиаударов по Сане стала продолжением эскалации между Израилем и йеменским движением хуситов, которые ранее осуществляли ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты в ответ на действия израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу. Власти Израиля уже заявляли о возможной гибели других высокопоставленных руководителей хуситов в результате недавних ударов.