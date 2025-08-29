За сутки на Камчатке зарегистрировано 14 афтершоков магнитудой до 5,2

«За сутки произошли 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2», — говорится в сообщении.
Спасатели подчёркивают продолжающуюся вулканическую активность Камбального, Безымянного, Шивелуча и других вершин. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют сохранять безопасное расстояние. Решением главы региона с 14 августа введён режим чрезвычайной ситуации природного характера.
Ранее на Камчатке ветер сорвал с якоря судно «Орлица» на Богородском озере. Из-за штормового ветра с порывами до 22 м/с оно начало дрейфовать, создавая угрозу столкновения и повреждения для других яхт и катеров. Судно было успешно отбуксировано и закреплено на месте стоянки.