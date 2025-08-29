За сутки на Камчатке зарегистрировано 14 афтершоков магнитудой до 5,2

Ранее на Камчатке ветер сорвал с якоря судно «Орлица» на Богородском озере. Из-за штормового ветра с порывами до 22 м/с оно начало дрейфовать, создавая угрозу столкновения и повреждения для других яхт и катеров. Судно было успешно отбуксировано и закреплено на месте стоянки.