Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Камчатки опровергли повышение стоимости проезда на 50%

Правительство Камчатского края опровергло появившуюся информацию о планах повысить тарифы на проезд в общественном транспорте региона на 50% с 1 сентября. Видео с заявлением губернатора Камчатки Владимира Солодова о якобы повышении проезда оказалось дипфейком. Об этом сообщают представителей краевой администрации.

Видео с заявлением губернатора Камчатки о повышении проезда оказалось дипфейком.

Правительство Камчатского края опровергло появившуюся информацию о планах повысить тарифы на проезд в общественном транспорте региона на 50% с 1 сентября. Видео с заявлением губернатора Камчатки Владимира Солодова о якобы повышении проезда оказалось дипфейком. Об этом сообщают представителей краевой администрации.

«Ранее в социальных сетях распространилось видео, где губернатор Камчатки Солодов объявляет о предстоящем увеличении стоимости проезда на полуострове. Подобные заявления со стороны главы субъекта никогда не делались, а ролик, сопровождающий ложную новость, является дипфейком», — заявили ТАСС в краевом правительстве.

Отмечается, что авторы фэйка с помощью ИИ исказили содержание выступления губернатора. Настоящее выступление Солодова было размещено 30 июля 2025 года и касалось деятельности специалистов по ликвидации последствий землетрясения. Никаких решений о повышении тарифов на проезд в крае не принималось.

Ранее на Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение магнитудой за последние 73 года 8,8 баллов. за последние десятилетия. В результате пострадали важные объекты инфраструктуры. Так, в Северо-Курильске стихия повредила около 90% печных труб в жилых домах, а также привела к обрушению стены детского сада в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, цунами обрушилось на портовые сооружения и вынесло несколько судов в воду.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше