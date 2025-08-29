Власти Камчатки опровергли повышение стоимости проезда на 50%

Ранее на Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение магнитудой за последние 73 года 8,8 баллов. за последние десятилетия. В результате пострадали важные объекты инфраструктуры. Так, в Северо-Курильске стихия повредила около 90% печных труб в жилых домах, а также привела к обрушению стены детского сада в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, цунами обрушилось на портовые сооружения и вынесло несколько судов в воду.