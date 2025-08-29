В Орле и Орловской области повреждены четыре здания из-за атак БПЛА

Четыре здания повреждены в Орловской области из-за атаки дронов.
В ночь на 28 августа в Орле и ряде муниципалитетов Орловской области были повреждены четыре здания в результате отражения атак беспилотников. По сообщению главы региона Андрея Клычкова, два объекта пострадали в самом Орле, еще два — на территории других муниципалитетов.
«По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 — на территории других муниципалитетов Орловской области. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Клычков в своем telegram-канале.
Ранее, в течение последних суток, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о сбитых семи беспилотниках над регионом, отмечая, что тогда повреждений и пострадавших не было. Аналогичные атаки фиксировались и в соседних регионах, в частности, в Воронежской области, где также сообщалось о сбитом БПЛА без последствий для местных жителей.