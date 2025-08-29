Mash: Российскому туристу запретили въезд в Таиланд на 99 лет из-за кражи сыра

59-летний россиянин из Владивостока прилетел в страну вместе с супругой и отправился в магазин за продуктами для ужина. Он взял шесть видов сыра общей стоимостью более 2800 бат (около семи тысяч рублей), но решил за них не платить. Мужчина спрятал товар в карманах и попытался покинуть супермаркет.