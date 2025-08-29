Mash: Российскому туристу запретили въезд в Таиланд на 99 лет из-за кражи сыра

Туристу из РФ запретили въезд в Таиланд на 99 лет из-за кражи сыра. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
59-летний россиянин из Владивостока прилетел в страну вместе с супругой и отправился в магазин за продуктами для ужина. Он взял шесть видов сыра общей стоимостью более 2800 бат (около семи тысяч рублей), но решил за них не платить. Мужчина спрятал товар в карманах и попытался покинуть супермаркет.
В итоге его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Суд назначил гражданину России штраф в десять тысяч бат (почти 25 тысяч рублей), поместил в депортационную тюрьму и запретил въезжать в Таиланд, говорится в публикации.
22 августа житель Подмосковья попался таможенникам при получении контрабандных бриллиантов, отправленных из Таиланда. В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. После получения почтовых отправлений его задержали сотрудники Управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ.