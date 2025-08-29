В Красноярске рабочего насмерть придавило погрузчиком на складе холодильников «Бирюса»

Об этом сообщает прокуратура и СК.
Несчастный случай произошел 28 августа днем. Установлено, что мужчина при выполнении погрузочно-разгрузочных работ по отправке холодильного оборудования потерял управление машиной, что привело к ее опрокидыванию. Водитель оказался придавлен погрузчиком и от полученных травм скончался на месте.
«По предварительным данным, погибший трудился по гражданско-правовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем, выполняющим услугу разгрузки товара для арендатора помещения», — рассказали в прокуратуре.
Другие обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка законности привлечения пострадавшего к трудовой деятельности и соблюдения требований охраны труда.