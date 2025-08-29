Ричмонд
В Красноярске рабочего насмерть придавило погрузчиком на складе холодильников «Бирюса»

41-летний водитель погрузчика погиб на складе, арендуемом ОАО КЗХ «Бирюса» на улице Борисевича в Красноярске.

Об этом сообщает прокуратура и СК.

Несчастный случай произошел 28 августа днем. Установлено, что мужчина при выполнении погрузочно-разгрузочных работ по отправке холодильного оборудования потерял управление машиной, что привело к ее опрокидыванию. Водитель оказался придавлен погрузчиком и от полученных травм скончался на месте.

«По предварительным данным, погибший трудился по гражданско-правовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем, выполняющим услугу разгрузки товара для арендатора помещения», — рассказали в прокуратуре.

Другие обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка законности привлечения пострадавшего к трудовой деятельности и соблюдения требований охраны труда.