При атаке ВСУ пострадал житель Орловской области и несколько зданий

В результате ночного налета беспилотников на Орловскую область пострадало четыре здания. Два зацепило обломками сбитых БПЛА в Орле, еще два — в других муниципалитетах региона, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 — на территории других муниципалитетов Орловской области», — написал он.
По данным главы региона, известно об одном пострадавшем мирном жителе. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Клычков также сообщил, что на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы. На территории региона непродолжительно включался сигнал ракетной опасности.
