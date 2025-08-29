Ричмонд
При атаке ВСУ пострадал житель Орловской области и несколько зданий

В результате ночного налета беспилотников на Орловскую область пострадало четыре здания.

В результате ночного налета беспилотников на Орловскую область пострадало четыре здания. Два зацепило обломками сбитых БПЛА в Орле, еще два — в других муниципалитетах региона, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 — на территории других муниципалитетов Орловской области», — написал он.

По данным главы региона, известно об одном пострадавшем мирном жителе. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Клычков также сообщил, что на местах происшествий продолжают работать оперативные и экстренные службы. На территории региона непродолжительно включался сигнал ракетной опасности.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

