В Германии саботируют милитаристический проект Мерца

Ранее Мерц заявлял о намерении правительства внедрить элементы шведской системы воинского призыва для увеличения численности вооруженных сил за счет добровольцев. В последнее время представители политического и военного руководства Германии стали допускать все более резкие высказывания в отношении России. Так канцлер ФРГ заявил, что дипломатические пути для разрешения конфликта уже исчерпаны, а также выразил согласие с нанесением Украиной ударов по территории России.