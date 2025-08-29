Один человек пострадал после атаки беспилотника ВСУ в Орловской области

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников, четыре здания повреждены обломками БПЛА в Орловской области. Об этом в пятницу, 29 августа, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
— В результате отражения вражеских атак обломками дронов ВСУ повреждены два здания в Орле и еще два — на территории других муниципалитетов области. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники специальных служб, ситуация находится под контролем, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент известно об одном пострадавшем, ему оказывается необходимая медпомощь.
Украинские беспилотники атаковали город Орел, сообщил ранее Telegram-канал Mash. В одном из районов города беспилотник упал во дворе жилого дома — обломками выбило окна, посекло фасады и кровлю здания.
Вечером 28 августа силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами.
В этот же день пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Никто не пострадал.