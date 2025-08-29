Посол РФ в КНР рассказал, как Китай относится к конфликту на Украине

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркивала, что Китай занимает объективную позицию по украинскому кризису и готов играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования. Также глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И сообщал о планах создать международную платформу для содействия мирному процессу на Украине совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга.