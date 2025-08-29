Ричмонд
Посол РФ в КНР рассказал, как Китай относится к конфликту на Украине

Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Китай готов способствовать мирным переговорам между РФ и Украиной.

«Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях», — заявил посол. Его слова передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркивала, что Китай занимает объективную позицию по украинскому кризису и готов играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования. Также глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И сообщал о планах создать международную платформу для содействия мирному процессу на Украине совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга.