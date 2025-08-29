Ричмонд
ВСУ попытались атаковали Орловскую область: что известно о последствиях

Губернатор Клычков: житель Орловской области пострадал в результате атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ попытались атаковать Орловскую область, используя беспилотники и ракеты. В результате повреждения получили несколько зданий. Кроме того, известно об одном пострадавшем. Такие сведения ночью 29 августа сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

По предварительной информации, в Орле повреждены два здания. На местах падения обломков работают спецслужбы. Помимо прочего, получили повреждения два здания, расположенные на территории других муниципалитетов, отметил губернатор.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь. На несколько минут включался сигнал ракетной опасности. Наши силы ПВО продолжают дежурство», — написал Андрей Клычков.

БПЛА над Орловской областью сбили также 27 августа. Силы ПВО перехватили четыре украинских дрона.

