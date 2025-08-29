Пилот погиб при крушении истребителя F-16 на авиашоу в Польше

В Польше разбился истребитель F-16, пилот самолёта погиб. Это произошло во время репетиции авиашоу в Радоме, информировал пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
Сообщается, что пилот выполнял фигуры высшего пилотажа, репетируя выступление для авиашоу в рамках Международного авиасалона в Радоме, проведение которого планировалось на 30−31 августа. При этом за полётом наблюдали зрители.
Когда истребитель начал падать, пилот не успел катапультироваться и разбился насмерть.
Позже появилась информация что после гибели пилота авиашоу отменили. Международное мероприятие не состоится не только из-за катастрофы истребителя, но также из-за того, что при падении самолёта была повреждена взлетно-посадочная полоса, и это делает проведение авиашоу технически невозможным.
Ранее истребитель F-35 ВВС США разбился в округе Фресно штата Калифорния. Реактивный самолет буквально врезался в поле и загорелся. Пилоту удалось спастись, он успел катапультироваться.
Также сообщалось, что в мае истребитель Spitfire времен Второй мировой войны разбился в Британии. Крушение самолета произошло во время подготовки к празднованию 80-й годовщины Дня Победы.
Напомним, в итальянском городе Брешиа на шоссе Корда Молле разбился сверхлегкий самолет, на борту которого находились два человека. После падения самолет загорелся, оба человека погибли.
В марте инцидент произошёл во время Австралийского международного авиашоу «Авалон». Разбился легкомоторный самолёт, пилот которого хотел выполнить трюк «мёртвая петля» и не справился с управлением. Воздушное судно рухнуло на взлётную полосу, 50-летний пилот не успел эвакуироваться, но выжил.
В 2023 году пилот разбился насмерть во время авиашоу в Финляндии в районе аэропорта Селянпяя. Он выполнял одну из самых сложных фигур высшего пилотажа. В один момент что-то пошло не так, самолет закрутило, и он рухнул вниз. Судя по фото с места, шансов на спасение у пилота не было.
Похожий инцидент произошел в США. Самолет МиГ-23 разбился на авиашоу в августе 2023 года. Он упал на парковку жилого комплекса в населенном пункте Бельвилль около Детройта и задел несколько автомобилей. Оба члена экипажа катапультировались, они не пострадали.