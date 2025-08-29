Пилот погиб при крушении истребителя F-16 на авиашоу в Польше

В 2023 году пилот разбился насмерть во время авиашоу в Финляндии в районе аэропорта Селянпяя. Он выполнял одну из самых сложных фигур высшего пилотажа. В один момент что-то пошло не так, самолет закрутило, и он рухнул вниз. Судя по фото с места, шансов на спасение у пилота не было.