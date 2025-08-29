36 красноярцев обвинили в организации подпольных казино

«Организованная группа осуществляла свою деятельность в виде казино (покер, рулетка), а также с использованием игровых автоматов. Штат состоял преимущественно из лиц, обладающих обширным опытом проведения азартных игр. В казино имелась система охраны. Организатор незаконного бизнеса тщательно соблюдал меры конспирации, игроки уведомлялись о проведении игр рассылкой уведомлений в мессенджерах. Допуск в заведение предоставлялся лицам из числа знакомых организатора игорного заведения. Новые игроки могли прийти в казино только с условием поручительства действующих игроков», — рассказали в СК.