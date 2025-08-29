Ричмонд
36 красноярцев обвинили в организации подпольных казино

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 36 участников преступной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, нелегальные казино работали с июля 2022 года по октябрь 2023 года в подвальных помещениях, расположенных по улицам Алексеева и Петра Подзолкова краевого центра.

В заведениях все было организовано по аналогии с легальными казино: система видеонаблюдения, которая позволяла отслеживать работу крупье и решать спорные ситуации с игроками; четкая иерархия — игры проводили крупье, подчинявшиеся старшим по смене, а операторы игровых автоматов — администратору.

«Организованная группа осуществляла свою деятельность в виде казино (покер, рулетка), а также с использованием игровых автоматов. Штат состоял преимущественно из лиц, обладающих обширным опытом проведения азартных игр. В казино имелась система охраны. Организатор незаконного бизнеса тщательно соблюдал меры конспирации, игроки уведомлялись о проведении игр рассылкой уведомлений в мессенджерах. Допуск в заведение предоставлялся лицам из числа знакомых организатора игорного заведения. Новые игроки могли прийти в казино только с условием поручительства действующих игроков», — рассказали в СК.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.