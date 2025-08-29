Ричмонд
На центральном рынке в Иркутске 29 августа произошел пожар

Никто не пострадал, погибших также нет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На центральном рынке в Иркутске 29 августа произошел пожар. Огонь обнаружили в кафе на улице Чехова. Об этом КП-Ирутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Пламя охватило 12 квадратных метров. С ним успешно справились 28 специалистов с привлечением семи единиц техники, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В результате пожара никто не пострадал, погибших также нет. Дознавателям еще предстоит установить причину возникновения огня.

Ранее КП-Иркутск сообщала о пожаре, который произошел в сауне на улице Петрова 19 августа. Тогда из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.