Трамп планирует наладить отношения с Россией.
Президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал для него главным препятствием. Об этом сообщает французское издание Le Point.
Приоритетом Трампа является восстановление функциональных отношений с Россией. Украина для него является препятствием в этих отношениях", — отмечает издание со ссылкой на источники близкие к Елисейскому дворцу.
Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою роль в предотвращении эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявляя, что именно его усилия помешали Москве установить полный контроль над территорией Украины. Российский президент Владимир Путин отмечал, что администрация Трампа действительно предпринимала шаги для остановки боевых действий, а сам Трамп называл себя ключевой фигурой в попытках урегулировать кризис.