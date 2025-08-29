Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою роль в предотвращении эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявляя, что именно его усилия помешали Москве установить полный контроль над территорией Украины. Российский президент Владимир Путин отмечал, что администрация Трампа действительно предпринимала шаги для остановки боевых действий, а сам Трамп называл себя ключевой фигурой в попытках урегулировать кризис.