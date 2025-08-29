Ричмонд
Le Point: Трамп считает Украину преградой

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на восстановлении рабочих отношений с Россией, а украинский вопрос стал для него главным препятствием. Об этом сообщает французское издание Le Point.

Трамп планирует наладить отношения с Россией.

Приоритетом Трампа является восстановление функциональных отношений с Россией. Украина для него является препятствием в этих отношениях", — отмечает издание со ссылкой на источники близкие к Елисейскому дворцу.

Приоритетом Трампа является восстановление функциональных отношений с Россией. Украина для него является препятствием в этих отношениях", — отмечает издание со ссылкой на источники близкие к Елисейскому дворцу.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою роль в предотвращении эскалации конфликта между Россией и Украиной, заявляя, что именно его усилия помешали Москве установить полный контроль над территорией Украины. Российский президент Владимир Путин отмечал, что администрация Трампа действительно предпринимала шаги для остановки боевых действий, а сам Трамп называл себя ключевой фигурой в попытках урегулировать кризис.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
