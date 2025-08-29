Ричмонд
В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули сотрудника ГАИ

Происшествие произошло в момент преследования нарушителя правил дорожного движения.

Источник: Аргументы и факты

В Махачкале возбуждено уголовное дело после трагического инцидента с участковым полицейским, который погиб в результате случайного ранения из табельного оружия сотрудника Госавтоинспекции. По данным СУ СК РФ по Дагестану, происшествие произошло в момент преследования нарушителя правил дорожного движения, когда правоохранитель находился вне службы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что расследование ведется по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По предварительной версии следствия, водитель-нарушитель проигнорировал законные требования инспекторов ГИБДД, сбил полицейского, пытавшегося преградить ему путь, а затем попытался скрыться с места происшествия.

Ранее в Дагестане следователи завели уголовное дело против 41-летнего уроженца республики, подозреваемого в склонении двух местных жителей к нападению на правоохранителей.