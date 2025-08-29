В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули сотрудника ГАИ

В Махачкале возбуждено уголовное дело после трагического инцидента с участковым полицейским, который погиб в результате случайного ранения из табельного оружия сотрудника Госавтоинспекции. По данным СУ СК РФ по Дагестану, происшествие произошло в момент преследования нарушителя правил дорожного движения, когда правоохранитель находился вне службы.