Криминалист Игнатов оценил версию с побегом пропавшего пловца Свечникова

Российский пловец Николай Свечников, который пропал во время заплыва в Босфоре, мог сбежать, организовать это на мероприятии такого масштаба несложно. Таке мнение высказал криминалист Михаил Игнатов.
По одной из версий, которые обсуждаются в СМИ, спортсмен мог сбежать.
— Все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или людьми? Может, у него была идея от кого-то спрятаться. Я не знаю этого человека, не знаю, чем он жил, какие были интересы, — сказал специалист изданию Aif.ru.
По его словам, чем больше людей на мероприятии, тем легче затеряться. В проливе Босфора много судов из разных стран, отметил Игнатов.
— Затеряться там, конечно, проще, чем на каком-то открытом пространстве, например, на озере, где ни кораблей, ни катеров. Здесь возможностей намного больше, — добавил криминалист.
Мать Николая Свечникова Галина поделилась последними словами сына, сказанными перед его заплывом. По ее словам, ранним утром Николай отправил ей короткое сообщение перед тем, как выйти на старт.
В деле пропавшего пловца рассматривают две основные версии. По одной из них, он мог утонуть, по другой — выбраться на берег и самостоятельно снять браслет с чипом, закрепленный на ноге.